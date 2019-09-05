"Во имя разведки!": подначиваемый детьми уголовник избил бездомного. Видео

В Мелеузе неоднократно судимый за кражи и грабежи 30-летний житель Кугарчинского района Башкирии, административным центром которого является село Мраково, избил бездомного.

Истязание немолодого беспомощного мужчины поддержали гуляющие во дворе дети. Агрессор размахивал флагом, который ранее похитил, по информации "ГТРК "Башкортостан", с местного мемориала "Разведчикам всех родов войск и поколений".

"Во имя разведки!" — кричал хулиган, нанося редкие удары руками и ногами по бездомному. За него попытался вступиться один из прохожих, однако "разведчик" каким-то образом убедил его не препятствовать экзекуции.

Полицейские в итоге задержали нарушителя, и сейчас в его отношении стражи органов правопорядка проводят доследственную проверку. Для детей, подначивающих хулигана, инцидент, вероятно, обошелся безо всяких последствий.