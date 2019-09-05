Морская авиация Балтфлота провела учения в Калининградской области. В полетах участвовало около пятнадцати истребителей, сообщает ГТРК "Калининград".

Во время лётно-тактических учений пилоты оттачивали свое умение перехватывать и уничтожать самолеты потенциального противника. Их роль взяли на себя особые парашютные мишени. Также решались задачи по перехвату нарушителей границ, а также пилоты тренировались в выполнении фигур высшего пилотажа.

Су-27, на которых выполнялись полеты, считается надежным и проверенным самолетом. Как рассказал замкомандира авиационной эскадрильи по инженерно-авиационной службе Антон Булыгин, эта техника активно используется воздушными войсками. Цель, на которую направлена ракета самолета, может находиться на расстоянии до 300 км. Система самонаведения позволяет максимально точно скорректировать направление авиаудара. Истребитель может иметь на своем борту до десяти ракет и летать около трех часов.