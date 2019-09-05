Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов. Видео

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье в преддверии своего поединка провели официальную дуэль взглядов.

Напомним, бой Нурмагомедов – Порье состоится 7 сентября и пройдет в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Для российского бойца эта защита станет второй, в первой он победил ирландца Конора Макгрегора в октябре 2018 года.