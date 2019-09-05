Путин об обмене с Украиной: мы подходим к "финализации" переговоров

Переговоры об обмене удерживаемыми гражданами между Россией и Украиной подходят к финальной стадии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая во Владивостоке на Восточном экономическом форуме. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24".

"Нам достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей, — признался глава государства. — Но, исходя из соображения гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе и с официальными властями".

Ранее о близком завершении переговоров заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. По его словам, консультации проходят успешно.

"Интерфакс" со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что обмен может начаться до конца этой недели. Однако в Кремле сроки комментировать отказались. "Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может. Факт станет известным", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

28 августа на Украине из-под стражи был освобожден руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, обвиняемый в госизмене. Однако обвинения с него так и не были сняты, он обязан прийти в суд по первому требованию. Также в конце августа в СМИ появилась информация о том, что осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова этапировали из колонии в ЯНАО в Москву. Он был осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.