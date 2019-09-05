Александр Митта выбирал профессию, чтобы выжить, если сошлют в лагеря

Александр Митта, снявший такие легендарные фильмы, как "Звонят, откройте дверь", "Гори, гори, моя звезда", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" и, конечно, первый в СССР фильм-катастрофу "Экипаж", мог и не стать режиссером.

Как рассказал он в "Судьбе человека", после школы выбирал себе профессию, чтобы выжить, когда окажется в лагерях.

Сказалась судьба родителей: отец – инженер завода имени Сталина – был приговорен к расстрелу, и только чудом выжил, а мать отправили в лагеря, когда маленькому Саше было всего три года.

Александр решил идти на архитектурный факультет Московского инженерно-строительного института. Однако после окончания этого вуза понял, что не хочет работать по этой специальности.

Жизнь в СССР к тем годам стала уже либеральнее. И тогда юный Митта "набрался наглости" и пришел в гости со своими карикатурами к самому Михаилу Ромму.

Легендарный режиссер посмотрел работы, посмеялся и дал рекомендательное письмо, после которого Митта прошел во ВГИК.

Известность как режиссеру Митте принес фильм "Друг мой, Колька!", хотя работать только по профессии он стал не сразу, и это сыграло значительную роль в его судьбе.

Когда Митта подрабатывал в детском издательстве, где сочинял стихи, он встретил Лилию и, по его признанию, сразу влюбился в нее.

Вместе они должны были сделать книгу. Книги не получилось, но сама жизнь написала красивый роман о любви. Вместе Лилия и Александр уже больше 60 лет, хотя ради того, чтобы жениться на любимой женщине, Митте пришлось "увести" ее от первого мужа – известного тогда журналиста.

У того из-за развода даже сорвалась заграничная командировка, и он приходил к Митте выяснять отношения. Однако, признается режиссер, они с Лилией настолько жили одними интересами, что сомнений не было в том, что им суждено быть вместе.

Как пережил Митта трудные 1990-е? Как изначально задумывался знаменитый фильм "Экипаж", и как режиссер оценивает его современную версию?

Что послужило причиной клинической смерти, которую ему пришлось пережить? Как родился псевдоним Митта? За что сослали в лагеря его мать, и кто помог отцу будущего режиссера избежать расстрела в сталинские времена?

В гостях программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" — режиссер Александр Митта.