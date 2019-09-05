Путин: гражданские протесты встряхивают власть

Протестные акции иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2019, прямую трансляцию которого ведет телеканал "Россия 24".

"Действовать нужно именно в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными групповыми интересами, а интересами страны и людей. И действовать в рамках установленных правил и законов", — подчеркнул глава государства.

По его мнению, молодые люди, вышедшие на акции протеста, были настроены позитивно, "настроены на то, чтобы страна развивалась, желают внести свой вклад в ее развитие". Они импульсивны и активны, и важно, чтобы власти помогли им найти свое место в жизни и "приложить максимум своих знаний, таланта для созидательного развития страны". Также он считает, что многие из этих людей будут заниматься в будущем политической деятельностью.

Президент подчеркнул, что отношение ко всем протестующим должно быть одинаковым и соответствующим закону независимо от их возраста: "В рамках закона, ко всем одинаково".



Накануне закончилось рассмотрение сразу нескольких дел об участии в несогласованных акциях. Евгений Коваленко, бросивший мусорный бак в сторону полицейских, получил 3,5 года колонии. Блогеру Владиславу Синице, который призвал мстить полицейским и их детям, дали пять лет колонии. Иван Подкопаев приговорен к трем годам колонии за применение насилия к сотрудникам полиции.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что поводом для несанкционированных акций стал отказ в регистрации кандидатам в депутаты Мосгордумы. По ее мнению, столичные избиркомы дали этот повод и "откровенно подставились".