Доброе слово и Смит-Вессон действуют эффективнее. Путин прокомментировал выступление Абэ

В своем выступлении премьер Синдзо Абэ призвал Россию доверять Японии. Москва действительно верит Токио, это добрые и очень хорошие пожелания, считает Владимир Путин. Однако нельзя забывать, заявил российский лидер в эфире телеканала "Россия 24", что в вопросах безопасности и обороны два государства должны учитывать позиции третьих стран, например, США.

Доброе слово – это хорошо, но доброе слово и Смит-Вессон действуют эффективнее, добавил Путин. В Москве это понимают и учитывают.

В любом случае, добавил российский лидер, он и Абэ хотят решить проблему мирного договора между РФ и Японии, как бы сложно не было. За основу возьмут соглашение от 1956 года.



Что касается возможного появления американских ракет на территории Японии, то Вашингтон пока не обращался с таким предложением к Токио, заявил Синдзе Абэ на Восточном экономическом форуме. Кроме того, даже Aegis Ashore, которые Штаты поставляют Японии, находятся под контролем сил Самообороны, а не американцев. Запускать крылаты ракеты Tomahawk эти системы ПРО не способны.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Штаты планируют разработать и разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности. Россия не приветствует этот шаг. Так как он контрпродуктивный и разрушает систему международной безопасности, заявил Владимир Путин. Президент напомнил, что РФ ввела односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Но если Штаты начнут разворачивать подобное оружие, то Россия найдет симметричный ответ.