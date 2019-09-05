Путин предлагал Трампу купить российские гиперзвуковые ракеты

Владимир Путин предлагал американскому коллеге приобрести гиперзвуковые ракеты, но Трамп отказался. Российский президент вспомнил, как на встрече в Осаке обсуждался вопрос, как учитывать новейшее российское вооружение и как внести его в международные договоренности, все-таки Россия – пока единственная страна с подобными ракетами.

Путин предложил США продать новейшие российские ракеты, чтобы восстановить баланс сил. Американцы ответили, что сами скоро создадут свое гиперзвуковое оружие.

"Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить не в ущерб нашей безопасности", — заявил Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Впервые о планирующем гиперзвуковом боевом блоке "Авангард" стало известно в марте 2018 году во время Послания президента Федеральному Собранию. Владимир Путин тогда рассказал, что эти боеголовки способны двигаться в 20 раз быстрее звука.