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5 сентября 201913:35 Екатерина Фролова

Ему удалось остановить мгновенье: выставка Владимира Лагранжа

Ему удалось остановить мгновенье: выставка Владимира Лагранжа

Фотолетопись страны от оттепели до перестройки представлена на выставке в Москве. Экспозиция объединила более сотни снимков, сделанных выдающимся мастером, классиком советской и российской фотографии Владимиром Лагранжем. Зрители могут увидеть самые известные его работы, созданные за несколько десятилетий — с 60-х до 90-х.

- Замечательные кадры, зарисовки, абсолютно такие, скажем, человека-наблюдателя, который не может отказать себе и не подсмотреть за какими-то ситуациями.

Почерк Владимира Лагранжа в фотографиях не спутать ни с чьим другим: кадры честные, искренние, пропитанные атмосферой свободы. Настоящий исследователь эпохи, в снимках которого — всегда что-то едва уловимое. Пройтись по периодам советского времени, словно по улицам, теперь можно на выставке в Центре фотографии братьев Люмьер.

"С надеждой на зрителей, чтобы они тоже поняли, что это не просто работа, а это прославление, в принципе, людей", — говорит сам фотограф.

Более 40 лет он был неразлучен с фотоаппаратом: Лагранж работал штатным фотографом в ТАСС, журнале "Советский Союз", его фотографии публиковались в иностранных изданиях. Чаще всего в центре сюжета — дети с их беспечностью, безмятежные влюбленные и, конечно, простые рабочие — фотограф воспевал будни "маленького человека".

"Он из любого, даже советского рабочего репортажа делал абсолютно эстетские вещи", — говорит главный куратор Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская.

"Вратарь", "Юные балерины", "Голуби мира" — фотографии, ставшие наглядными цитатами ушедших эпох. Никаких постановочных кадров: спустя десятилетия герои случайных снимков продолжают искать встречи с Лагранжем.

- После выпускного — весна — поехали на Красную площадь. И вот я, вот Зиночка!

А встречи с "Бабулей" — так называется снимок, знакомый едва ли не каждому, — Лагранж сам ждет уже почти 60 лет. О девочке нет никакой информации — тогда ее удалось лишь сфотографировать на бегу около Боровицких ворот.

"Я все надеюсь, что, может быть, кто-то такое увидит, позволили бы познакомиться с ней, ведь ей сейчас уже много лет!" — говорит Лагранж.

Прочувствовать оттенки настроений от жизнерадостных 60-х до гулких 90-х посетители смогут на выставке до 17 ноября.

Текст: "Вести-Москва"

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