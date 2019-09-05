Гостиница "Пекин" обновляется: началась реставрация декоративных элементов и скульптур

В гостинице "Пекин" началась реставрация декоративных панно и барельефов. Прежний облик будет возвращен и четырем историческим скульптурам. Фигуры защитника, рабочего, колхозницы и учительницы избавят от трещин и наслоений. Памятники не стали отправлять в мастерскую, так что работать специалистам приходится на многометровой высоте.

Укреплены, обвязаны и затянуты тросами: элементы декора гостиницы "Пекин" готовят к реставрации.

"Когда речь идет о балясинах, это практически 100-процентная замена на верхних этажах. Что касается пинаклей — это восстановительные работы. Мы ничего менять не будем, мы их будем восстанавливать на месте. Скульптуры тоже в достаточно хорошем состоянии, они будут отремонтированы и приведены в первоначальный облик", — рассказывает представитель реставрационной компании Сергей Арнаут.

Лепнина и барельефы стойко пережили полувековую историю. Вот Садовое — расчищено под фундаментальное строительство. Поворотное место на Триумфальной площади пусто. На снимке 40-го года гостиница еще без шпиля.

"Она должна была быть построена для нужд НКВД, Управления лагерей. Но с течением времени подход к концепции наполнения этого отеля изменился, и по факту перед нами один из послевоенных флагманов гостиничного хозяйства города Москвы", — говорит историк Филипп Смирнов.

Стройку закончили в конце 50-х — расцвет великой дружбы советского и китайского народов. Тогда же появляется название "Пекин". Название гостиницы точно отражают интерьеры: росписи в лучших традициях Востока, отделка из камня и дерева внутри.

Снаружи — то, что архитекторы называют сталинским ампиром: скульптуры и декоративные панно рассказывают про быт советского народа. Правда, уже не так дословно — местами не хватает фрагментов. Их восполнят во время реставрации.

"Работы будут проводиться с максимальным сохранением всех подлинных элементов. И будут проводиться не в условиях мастерской, а непосредственно здесь — на территории гостиницы "Пекин", — говорит руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Условия экстремальные: на высоте больше 60 метров мастерам предстоит расчистить декоративные элементы от наслоений краски, устранить трещины и сколы. Закончить обещают к концу октября.