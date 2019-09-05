Фокус на сгонке веса. Хабиб отказался общаться с прессой перед боем с Порье

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался общаться с журналистами после дуэли взглядов с американцем Дастином Порье.

"Мы решили, что надо сэкономить энергию и сфокусироваться на весогонке. Мы не можем ставить это под угрозу. А общение с журналистами вытягивает энергию. Обещаем, что после боя восстановим справедливость и исправимся", – объяснил поведение Хабиба его менеджер Ризван Магомедов.

Напомним, бой Нурмагомедов – Порье состоится 7 сентября и пройдет в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Для российского бойца эта защита станет второй, в октябре Хабиб победил ирландца Конора Макгрегора.