Самолет "Аэрофлота" попал в зону сильной турбулентности. Видео

Бортпроводник "Аэрофлота" снял на видео последствия сильной "болтанки", в которую попал следовавший из Москвы в Сеул рейс.

Инцидент произошел еще 25 августа, однако запись появилась только на этой неделе. На кадрах виден заваленный личными вещами проход и настоящий погром на кухне. В результате инцидента несколько человек получили легкие травмы.

Airbus A330 попал в зону турбулентности ясного неба, которую очень трудно прогнозировать. По словам автора, все произошло мгновенно и в тот момент, когда многие пассажиры не были пристегнуты.

Аналогичный случай с направлявшимся в Таиланд самолетом "Аэрофлота" произошел в мае 2017 года, тогда пострадали 27 человек.