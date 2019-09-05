Умер кинематографист Юрий Бобров

В 67 лет ушел из жизни кинематографист, организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Бобров. Об этом сообщается на сайте организации.

Юрий Бобров отличался увлеченностью своей профессией, любовью к кинематографу, искренним уважением к людям. Все это сделало его не только незаменимым профессионалом, но и другом, дорогим человеком для многих, отмечают в Союзе кинематографистов.

Юрий Александрович родился в 1952 году во Владивостоке в семье морского офицера. Бобров окончил Хабаровский государственный институт искусств и культуры.

С 1996 по 2002 год кинематографист был заместителем генерального директора Госфильмофонда России, а с 1997 по 2002 — генеральным директором Международного фестиваля архивного кино "Белые Столбы".

С 2002 по 2004 год Бобров был заместителем руководителя департамента экономики и инвестиций Министерства культуры России, а с 2008 года — президентом гильдии киноорганизаторов производства и проката фильмов Союза кинематографистов.