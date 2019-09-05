Facebook заблокировал Поклонскую после поста о Захарченко

Facebook удалил пост Натальи Поклонской и заблокировал ее страницу.

Удаленный пост депутата Госдумы был посвящен памяти главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, который погиб в результате теракта год назад. Текст был следующим: "Сегодня трагическая годовщина гибели легендарного командира Александра Захарченко. Вечная память и народная любовь навсегда останутся с ним".

Она назвала блокировку страницы трусостью и страхом "перед фамилией человека, погибшего как герой за свою Родину и народ, в чьих сердцах он останется навсегда, независимо от информации в Facebook". По ее мнению, администрация соцсети продемонстрировала ангажированный подход и жесткую политическую зависимость.

На прошлой неделе стало известно о том, что Наталья Поклонская развелась с мужем Иваном Соловьевым. Сама депутат решила расставание не комментировать, заявив, что предоставляет такую возможность бывшему супругу. Соловьев сказал, что облегчил жене задачу. "Два лидера в одной семье — гремучая смесь", — сказал он. В браке Соловьев и Поклонская прожили около года.