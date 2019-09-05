Фото - подделка: следователи не нашли "пресс-хат" в петербургских "Крестах"

В Санкт-Петербурге следователи признали подделкой фото "избитого" в "Крестах" арестанта. По их словам, вместо крови использовались "красящие вещества", а "пресс-хат" в СИЗО не найдено, передает РИА Новости.

Как сообщили в региональном главке СК РФ, в видеоролике показано нанесение ударов потерпевшему, в том числе фотографии мужчины с якобы телесными повреждениями​​​. Следствием установлено, что на фотографии изображен другой подследственный. Он рассказал, что для имитации видимости побоев использовались красящие вещества.

По данным следствия, обращение в адрес администрации "Крестов" якобы от имени потерпевшего произносит другой арестант.

Кроме того, есть данные, что фотографии с побоями и видеозапись обращения изготовлены в период с 10 по 14 июля 2019 года, то есть до момента вымогательства денег у одного из арестантов другими. Кроме того, видеоролик смонтирован за пределами изолятора.

В СКР отметили, что информация "о наличии так называемых "пресс-хат", а также о возможной связи сотрудников изолятора с избиением подследственного не подтверждаются.

Следствие выяснило, что на территорию СИЗО неоднократно тайно проносили мобильники и иные предметы. В связи с этим на имя начальника "Крестов" внесено представление.

Отмечается, что подготовлены материалы против сотрудников изолятора на предмет халатности.