В Севастополь привезли передвижной голландский орган. Он будет участвовать в концерте фестиваля "Музыка дарит жизнь". Об этом сообщает служба информации "Вести – Севастополь".

Концерт, который пройдет 14 сентября в Севастопольском центре культуры и искусств, будет благотворительным. Деньги за билеты пойдут на лечение пациентов отделения онкогематологии Крымской республиканской детской клинической больницы. Занимается сбором средств фонд "Будем милосердны".

Орган удалось привезти в Крым солисту Челябинской филармонии, народному артисту России Владимиру Хомякову. Кроме него в концерте примут участие камерные хоры Крымской и Челябинской филармоний, солисты Крымской филармонии, а также Севастопольский симфонический оркестр.