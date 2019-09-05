Стали известны 5 тем сочинений для допуска к ЕГЭ

Министерство просвещения РФ назвало пять общих тем для итогового сочинения, которое ученики 11 классов должны будут написать в декабре в качестве допуска к ЕГЭ.

В этом году это "Война и мир — к 150-летию великой книги", "Надежда и отчаяние", "Добро и зло", "Гордость и смирение", "Он и она". Более точные формулировки школьники узнают непосредственно перед началом испытания. Оцениваться работы будут в формате "зачет" или "незачет", передает "Интерфакс".

"Мне очень близка тема "Надежда и отчаяние", тема "Он и она", поднимающие важные вопросы человеческих взаимоотношений. Желаю каждому выпускнику раскрыть себя в этом процессе", — сообщила министр просвещения Ольга Васильева.