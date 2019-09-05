"Русская медная компания" получит кредит на разработку Малмыжского месторождения

"Русская медная компания" подписала меморандум с "Газпромбанком", Сбербанком и ВЭБом о проектном финансировании работ по освоению Малмыжского месторождения в Хабаровском крае.

Как пояснили в РМК, для освоения участка компания планирует построить горно-обогатительный комбинат по переработке 56 миллионов тонн руды в год. Продукция этого комбината будет ориентирована на экспорт в азиатские страны, передает телеканал "Россия 24".

Также было подписано соглашение о льготном долгосрочном кредите для этого проекта на 7 миллиардов рублей. Финансирование предоставит Фонд развития Дальнего Востока.

"Это позволит нам ускорить проект на целый год. Позволит нам, во-первых, профинансировать геологоразведочные работы, инфраструктурные проекты — это строительство автомобильных дорог, самой площадки, вахтового поселка, энергоснабжения. То есть все необходимые мероприятия для того, чтобы начать развитие этого проекта и строительство горно-обогатительного комбината", — объяснил президент "Русской медной компании" Всеволод Левин.