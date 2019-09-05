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5 сентября 201915:35

Сергей Прядкин: российские футболисты отдадут все, чтобы не уступить шотландцам

Николай Галкин/ТАСС

В матче пятого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2020 сборная России сыграет с национальной командой Шотландии. Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Проходных матчей не бывает, сборная Шотландии – одна из сильных команд в нашей группе, – заявил Прядкин, слова которого приводит ТАСС. – Предстоит очень тяжелая игра, тем более они принимают нас у себя дома – шотландцы предпримут все, чтобы как можно достойнее выступить в родных стенах. Уверен, что наши ребята отдадут все, чтобы не уступить на этом поле и добиться как можно более хорошего результата".

Напомним, матч Шотландия – Россия состоится в пятницу, 6 сентября и пройдет на поле стадиона "Хэмпден Парк" в Глазго, начало – в 21:45 по московскому времени.

Сборная России в четырех играх отборочного раунда одержала три победы, потерпела одно поражение и с девятью очками занимает второе место в группе I, а Шотландия расположилась на четвертой строчке, имея в активе на три очка меньше. Лидируют бельгийцы (12), которые идут без поражений.

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