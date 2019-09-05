"Спасибо, Россия!": Моди опять написал твит по-русски

Сообщение на русском языке написал в свой Twitter премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Спасибо, Россия! Это был плодотворный визит", — написал индийский премьер после визита во Владивосток. Он добавил, что итоги визита сблизят две страны. Нарендра Моди поблагодарил президента, правительство и российский народ за гостеприимство.

4 и 5 сентября Моди был во Владивостоке, напоминает РИА Новости. Он был главным гостем Восточного экономического форума (ВЭФ). Здесь он посетил судоверфь "Звезда". Моди подарили православные и буддистские четки. Премьер-министр Индии пригласил 11 губернаторов с Дальнего Востока в гости.

6 сентября Пятый Восточный экономический форум закрывается. На итоговой сессии ВЭФ выступил президент России Владимир Путин. Выступление главы российского государства транслировал телеканал "Россия 24" в прямом эфире.