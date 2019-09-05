Даниил Квят: гонка в Италии важна для меня, ведь я прожил здесь 10 лет

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего 14-го этапа Формулы-1, который пройдет на легендарной итальянской трассе "Монца"

"Гран При Италии – домашняя гонка для нашей команды, но она важна и для меня, ведь большую часть жизни я провел в Италии. В 11 лет я уже жил здесь, ходил в местную школу и гонялся в итальянской картинговой команде. Я провел в этой стране 10 лет, так что она занимает важное место в моей жизни, – приводит слова Квята F1News.Ru. – В Формуле-1 мне не доводилось добиваться успехов в Монце, но я часто побеждал там в молодежных сериях".

Помимо этого, Квят сообщил, что его команда сможет побороться в Италии за высокий результат в этом году.