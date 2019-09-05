Онкобольной сочинец отказался от квартиры, выделенной мэром

Андрей Мартынов, онкобольной из Сочи, которого выселили из временного жилья в сочинском пансионате, не стал жить в предоставленной властями квартире. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. В документе говорится, что Мартынов вместе с супругой получил однокомнатную квартиру с балконом общей площадью 42 квадратных метра. Дом расположен в микрорайоне Мацестинская Долина. Вокруг есть вся необходимая инфраструктура — городская поликлиника, магазины, аптеки, новый сквер, регулярно ходит городской транспорт.

Анатолий Пахомов, мэр Сочи, распорядился сделать в этой квартире ремонт, на что требовалось 10 дней. В это время Мартыновым предложили пожить в одном из санаториев Адлерского района. Только одну ночь Мартынов с женой провел в предоставленной муниципальной квартире. Утром супруги ее покинули. Семья заявила, что отказывается от нового жилья. По их мнению, оно расположено слишком далеко Адлера. Также они сослались на отсутствие ремонта в квартире.

Мартынов заявил, что он инвалид второй группы, у него рак легких и ему тяжело дышать в этом районе. По его словам, если они будут жить в этой квартире, то жене в 63 года придется работать уборщицей в одном из МУПов Сочи. Сейчас жена работает продавцом, а сам он — в турфирме. В настоящее время в квартире уже начали делать ремонт, сообщили в администрации Сочи "Интерфаксу". Но Мартыновы теперь требуют выделить им земельный участок площадью 7 соток. "Мы будем жить в вагончике и возводить дом с помощью сына", — сказал он.

В Сочи Андрей Мартынов приехал в 1993 году из Кирова. Семья купила земельный участок и дом в совхозе "Россия". Позже оказалось, что участок в аренде, а дом возведен незаконно. В 2011 году по решению суда дом снесли, а участок изъяли для олимпийского строительства. Мартыновы выбрали новый дом — на улице Белых акаций. Однако власти Сочи не смогли его оформить, поскольку он был продан. С 2011 года Мартынов и его жена проживали во временном маневренном фонде — пансионате "Нептун". Судебные приставы 3 сентября по решению суда Адлерского района выселили супругов из пансионата. Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак попросил дать правовую оценку выселению онкобольного сочинца прокуратуру. Власти ранее предлагали Мартынову три земельных участка в Адлерском районе Сочи. Ото всех вариантов он отказался.