В Италии у россиянки отобрали 5-летнего сына, чтобы продать бездетной паре

В Италии соцслужбы забрали пятилетнего сына у Анны Варгановой. Россиянка родила ребенка от итальянца, но тот отказался признать его, и женщина стала воспитывать ребенка одна.

В Италии у нее есть комната в общежитии, а в городе Энгельсе – квартира. Анна собиралась вернуться с сыном на Родину, но когда проходила собеседование в миграционном центре, ребенка у нее изъяли.

Как сообщает телеканал "360", женщина предполагает, что мальчика у нее забрали, узнав, что она собирается уехать с ним в Россию, а теперь хотят продать бездетной паре.

Сейчас она может встречаться с сыном только под присмотром работников соцслужбы два раза в недели. По словам Анны, приводят его, "как под конвоем", и ребенок чувствует себя ужасно.

Более того: по словам Анны, сына настраивают против нее, убеждая, что мать его бросила.

С тем, что ребенка действительно могут хотеть продать бездетной богатой паре, согласна и представитель международного общественного движения по защите прав родителей "Русские матери" Ирина Бергсет.

Она рассказала, что в Италии таких историй немало, и соцслужбы зарабатывают, продавая детей в богатые итальянские семьи. По ее словам, "до пяти лет они хорошо покупаются".

Варганова, которую временно лишили родительских прав, уже обратилась за помощью к российским дипломатам в Италии, они в курсе этой ситуации, передает РИА Новости.