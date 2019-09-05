Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.

На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала черно-белый снимок: на борту яхты лежит Элджей и смеется. Подпись к снимку гласит: "Муж", а закрепляет ее смайлик в виде сердечка.

Как сообщает агентство "Москва", соответствующая информация размещена в Едином государственном реестре юридических лиц. Согласно имеющимся данным, индивидуальный предприниматель Анастасия Ивлеева сменила фамилию на Узенюк (Алексей Узенюк — настоящее имя Элджея).

По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.