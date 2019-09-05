Медведев о полуфинале US Open: мы все знаем, на что способен Димитров

Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале Открытого чемпионата США встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым. Пятая ракетка мира поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с болгарином.

"Очень рад за Григора. Он вновь набирает форму. Перед началом турнира он, кажется, занимал 78-ю строчку в рейтинге. Конечно, теперь он поднимется. Я видел несколько его матчей здесь. Он играл невероятно, – приводит слова Медведева "Чемпионат.com". – Проиграл ли он хоть один сет до четвертьфинала? Я не уверен. Мы все знаем, на что он способен, когда играет так, как может"

Напомним, в четвертьфинале US Open россиянин и болгарин переиграли швейцарцев Стэна Вавринку и Роджера Федерера соответственно. Полуфинальное противостояния Медведев – Димитров состоится в пятницу, 6 сентября и начнется в 23:00 по московскому времени.