Сотрудник ОДК арестован в Неаполе по запросу США

В Неаполе арестован директор по развитию бизнеса "Объединенной двигателестроительной корпорации" Александр Коршунов. Российские дипломаты уже оказывают ему юридическую помощь, а также вышли на связь с представителями итальянских компетентных органов, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на МИД РФ.

Коршунова арестовали по запросу Соединенных Штатов, добавляют в российском внешнеполитическом ведомстве. По данным журналистов, американцы подозревают топ-менеджера ОДК в шпионаже. Пресс-служба корпорации уверена, что никаких законов Коршунов не нарушал.

ОДК – главный российский разработчик и производитель двигателей для гражданской и военной авиации, боевых кораблей и космических ракет.