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5 сентября 201916:49

Сотрудник ОДК арестован в Неаполе по запросу США

Центр стратегических разработок в гражданской авиации

В Неаполе арестован директор по развитию бизнеса "Объединенной двигателестроительной корпорации" Александр Коршунов. Российские дипломаты уже оказывают ему юридическую помощь, а также вышли на связь с представителями итальянских компетентных органов, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на МИД РФ.

Коршунова арестовали по запросу Соединенных Штатов, добавляют в российском внешнеполитическом ведомстве. По данным журналистов, американцы подозревают топ-менеджера ОДК в шпионаже. Пресс-служба корпорации уверена, что никаких законов Коршунов не нарушал.

ОДК – главный российский разработчик и производитель двигателей для гражданской и военной авиации, боевых кораблей и космических ракет.

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