В парламент Кабардино-Балкарии внесены три кандидатуры на пост главы республики

Президент РФ Владимир Путин предоставил парламенту Кабардино-Балкарии трех кандидатов на должность главы республики.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-служба высшего законодательного органа региона.

Среди кандидатов — директор филиала ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро" — "Кабардино-Балкарский филиал" Игорь Кладько; врио главы КБР Казбек Коков; министр природных ресурсов и экологии республики Ильяс Шаваев.

По конституции, глава региона избирается депутатами парламента. Выборы руководителя Кабардино-Балкарии назначены на 3 октября 2019 года.

Ранее КБР — с 9 октября 2014 года по 26 сентября 2018-го — возглавлял Юрий Коков.