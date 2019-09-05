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5 сентября 201916:45

Глава медицинского департамента "Спартака" Вартапетов ушел в отставку

twitter.com/fcsm_official

Глава медицинского департамента московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Вартапетов ушел в отставку. Новым руководителем департамента назначен главный врач команды Михаил Бутовский.

"Хочу поблагодарить клуб, футболистов и весь персонал за счастье работать вместе, – заявил Вартапетов, слова которого приводит пресс-служба "Спартака". – Остаюсь навсегда болельщиком "красно-белых", желаю возрождения и скорейшего завоевания очередных титулов. Прошу всех объединиться, забыть глупые обиды и вместе двигаться только вперед".

Напомним, Вартапетов пришел в "Спартак" в декабре 2008 года, став врачом первой команды, а в 2013-м возглавил созданный тогда медицинский департамент.

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