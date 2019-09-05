Глава медицинского департамента "Спартака" Вартапетов ушел в отставку

Глава медицинского департамента московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Вартапетов ушел в отставку. Новым руководителем департамента назначен главный врач команды Михаил Бутовский.

"Хочу поблагодарить клуб, футболистов и весь персонал за счастье работать вместе, – заявил Вартапетов, слова которого приводит пресс-служба "Спартака". – Остаюсь навсегда болельщиком "красно-белых", желаю возрождения и скорейшего завоевания очередных титулов. Прошу всех объединиться, забыть глупые обиды и вместе двигаться только вперед".

Михаил Вартапетов покидает «Спартак»



Наш клуб благодарит доктора Вартапетова за профессиональный труд и заботу о здоровье спартаковцев, которую он проявлял на протяжении десяти с лишним лет. Желаем Михаилу Гургеновичу успехов в дальнейшей карьере!https://t.co/oE0CRFgETr pic.twitter.com/Wue7dJphJv — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 5, 2019

Напомним, Вартапетов пришел в "Спартак" в декабре 2008 года, став врачом первой команды, а в 2013-м возглавил созданный тогда медицинский департамент.