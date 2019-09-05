Для поиска женщины с затонувшего в Крыму катера задействуют беспилотник

Для поисков женщины с перевернувшегося под Судаком катера зайдействуют беспилотник. Об этом сообщает служба информации "Вести — Севастополь" со ссылкой на Главное управление МЧС по Республике Крым.

Поиски будут продолжать до темноты. Спасательная операция ведется при участии сотрудником МЧС по Крыму и ГУ МЧС РФ. Всего в ней принимают участие шестнадцать единиц техники и более сорока семи человек.

Напомним, сегодня днем катер с четырнадцатью людьми на борту перевернулся в двухстах метрах от берега у мыса Меганом. Опрокидывание транспортного средства произошло из-за сильной волны. Все пассажиры были спасены, за исключением одной женщины.