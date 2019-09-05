Баскетболисты "Автодора" отправились на тренировочный сбор в Литву

Баскетболисты саратовского клуба "Автодор", а также тренерский штаб команды во главе с Евгением Пашутиным отправились в Литву для подготовки к старту сезона-2019/2020.

Как сообщает пресс-служба "Автодора", в Литву отправились следующие 11 баскетболистов защитники Егор Бестужев, Никита Михайловский и Маркел Старкс, а также форварды и центровые Алексей Бабушкин, Орландо Джонсон, Антон Квитковских, Элджин Кук, Александр Петенев, Айзейя Хикс, Муаммаду Жайте, Николай Муха.

В литовском городе Клайпед саратовцы примут участие в Кубке Владаса Гарастаса. Основной сбор "Автодор" завершит участием в международном турнире в Паневежисе. 18-го сентября баскетболисты вернутся в Саратов, где проведут заключительный этап подготовки к старту сезона-2019/2020.