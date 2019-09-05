В Вологодской области вторые сутки ищут пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку

Более 400 человек ищут пропавшую в Вологодской области двухлетнюю Василису, которую многодетная мама ненадолго оставила в песочнице под присмотром старших сестер, сообщили в региональном управлении СКР. Поисковую операцию сняли на видео.

Юная жительница села Красное пропала более суток назад: около 11 часов 4 сентября ее мама на 10 минут отлучилась к знакомой, чтобы покормить новорожденную сестру, а по возвращении не нашла в песочнице Василисы. Две ее сестры четырех и шести лет от роду толком не смогли объяснить, куда делась девочка.

Первые четыре часа женщина сама искала дочь, потом обратилась в полицию. К вечеру стражи порядка, следователи и волонтеры обследовали большинство расположенных рядом домов, колодцы, септики и очистные сооружения, но поиски успехом не увенчались.

В четверг на протекающей рядом реке установили сети, водолазы обследовали ее дно, а кинологи — берега. Тем временем психологи пытаются разговорить старших сестер Василисы, а следователи отсматривают записи с камер наблюдения.

Василиса и ее сестра родились в селе, куда семья переехала в 2017 году. У 29-летней матери пятеро маленьких детей, ранее она, как отметили в местной администрации, привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и состояла на профилактическом учёте в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".