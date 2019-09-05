В Британии перекрыли трассу из-за утечки концентрированного джина

Тысячи литров концентрированного джина вылились на трассу на северо-западе Англии, спровоцировав масштабный затор — водители по четыре часа стояли в пробке, пока пожарные засыпали крепкий алкоголь песком и заливали пеной, сообщает BBC.

ЧП произошло около 17:30 по местному времени (19:30 по Москве) 4 сентября в графстве Чешир. В перевозившую 32 тысячи литров джина крепостью 80 градусов цистерну сзади врезалась фура, на загруженную трассу М6 хлынул алкоголь. Прибывшие спасатели тут же перекрыли проезд в обе стороны и установили 300-метровый кордон, опасаясь, что джин вспыхнет.

Водители сетовали на многокилометровую пробку, в которой некоторые из них провели вплоть до четырех часов, пока пожарные перекачивали оставшийся джин в другую цистерну. Сколько тысяч литров алкоголя удалось спасти, остается неизвестным.

Соцсети наводнили шутки о недостатке такой же цистерны тоника, чтобы компенсировать сухость джина.