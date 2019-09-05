По проекту Юго-Восточной хорды проведут повторную экологическую экспертизу

В рамках подготовки проекта строительства Юго-Восточной хорды проведут повторные инженерно-экологические изыскания, которые включают в себя бурение скважин и отбор проб почвы — это нужно для оценки радиационной обстановки территории строительства. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в письме, адресованном кандидатам в депутаты Мосгордумы.

Ранее лидер движения "Зеленая Москва", эколог Максим Шингаркин, депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова, глава муниципального округа Царицыно Елена Самышина, а также главный врач Диагностического центра №3 Игорь Дягилев направили обращение мэру Москвы Сергею Собянину. В нем была просьба приостановить реализацию проекта строительства Юго-Восточной хорды, чтобы провести дополнительное комплексное обследование территории.

Марат Хуснуллин сообщил, что в проектной документации будут учтены результаты уже проведенных оценок воздействия на окружающую среду. Сам проект отправят на государственную экспертизу, чтобы установить технические, санитарно-эпидемиологические, экологические и иные требования.

Опасения насчет экологической безопасности появились в связи с прохождением маршрута строительства Юго-Восточной хорды рядом с территорией Московского завода полиметаллов. Там расположен радиационный объект, который образовался в результате складирования отходов завода. Объект серьезный угрозы не представляет, но специалисты все равно рекомендуют провести дополнительные исследования данной территории.

Ранее замеры радиационного фона на участке проводились несколько раз. По результатам исследований, он отвечает всем нормативам.

Юго-Восточная хорда соединит улицы Шоссейную и Кантемировскую, она протянется над Москвой-рекой.