Минобороны опровергло сообщение о гибели российских офицеров в Идлибе

Никаких наблюдательных пунктов армии РФ в сирийском населенном пункта Джурин нет. А информация, будто в этом районе погибли трое российских военнослужащих, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Военные особо отметили, что автор новости уже не раз был уличен в публикации непроверенной информации на основе слухов.

Напомним, ранее газета "Ведомости" сообщила, что в Джурине, который находится в зоне деэскалации Идлиб, группа из восьми российских военнослужащих подорвалась на мине ОЗМ-72. Ловушка находилась всего в 30 метрах от наблюдательного поста. Трое офицеров погибли на месте, еще двое получили ранения.