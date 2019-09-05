Против Абызова возбудили третье дело об отмывании денег

Третье уголовное дело возбуждено против экс-министр Открытого правительства Михаила Обызова. Дело об отмывании преступных доходов возбуждено по статье 174.1 Уголовного кодекса России. Обвинение по новому делу Абызову пока не предъявлено.

Адвокат Абызова Александр Аснис подчеркнул, что его подзащитный не признает вину. Защитник экс-министра предполагает, что новое дело нужно следствию, чтобы удержать под арестом имущество бывшего министра. Из 19 постановлений об аресте девять уже отменено, добавляет РИА Новости.

Арестованные активы Абызова следствие оценивает в 27 миллиардов рублей. Столь масштабные аресты можно расценить как давление на него, заявил на это Михаил Абызов. Он добавил, что виновным себя не считает.

Однако, по мнению следствия, экс-министр на незаконном предпринимательстве заработал 32 миллиарда рублей. В 2011-2014 годах, по данным Следственного комитета России, Абызов похитил 4 миллиарда рублей у производителей и поставщиков электроэнергии в Новосибирской области — "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей". После этого похищенные деньги были выведены за рубеж.

Под арестом Абызов пробудет минимум до 25 октября.