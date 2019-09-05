Станислав Черчесов: матч с Шотландией – не рядовой, а за шесть очков

В матче пятого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2020 сборная России сыграет с Шотландией. Главный тренер российской национальной команды Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с шотландцами.

"Состояние команды? У нас было несколько дней, чтобы оценить ситуацию. Уже вчера состояние было хорошим, сегодня провели предыгровую тренировку. Все идет своим чередом. Главное – нет болячек и травм, все готовятся к игре, – приводит слова Черчесова пресс-служба РФС. – Завтра – не рядовая игра, надо подумать, кто готов выйти и сделать результат".

Помимо этого, Черчесов, отметил, что у обоих команд равные шансы: "игра за шесть очков. Но как бы она ни сложилась, впереди еще пять матчей, можно набрать 15 очков".

Напомним, встреча Шотландия – Россия состоится в пятницу, 6 сентября и пройдет на поле стадиона "Хэмпден Парк" в Глазго, начало – в 21:45 по московскому времени.

Сборная России в четырех играх отборочного раунда одержала три победы, потерпела одно поражение и с девятью очками занимает второе место в группе I, а Шотландия расположилась на четвертой строчке, имея в активе на три очка меньше. Лидируют бельгийцы (12), которые идут без поражений.