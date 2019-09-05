КХЛ. Дубль Миловзорова помог "Сибири" обыграть "Адмирал"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" на домашнем льду обыграла "Адмирал". Встреча проходила в Новосибирске и завершилась со счетом 5:1 в пользу команды Николая Заварухина.

У победителей встречи дубль оформил Егор Миловзоров (7-я и 53-я минуты), а также по разу отличились Илья Морозов (18), Юрки Йокипакка (23) и Микаэль Руохомаа (41). У гостей единожды голом отметился Александр Угольников (1).

"Сибирь" одержала вторую победу кряду и с четырьмя очками вышла в лидеры Восточной конференции, а "Адмирал" в ней же расположился на седьмой строчке, имея в активе два очка. В следующем матче новосибирцы 7 сентября примут "Салават Юлаев", а команда Сергея Светлова 10 сентября дома сыграет с "Трактором".