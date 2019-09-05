Федю включили перед отправкой на Землю

Александр Скворцов включил робота FEDOR перед отправкой на Землю. Как уточняют журналисты, Центр управления полетами попросил космонавта нажать на серебристую кнопку на корпусе дрона перед закрытием люка в корабль "Союз МС-14", пишет агентство ТАСС.

Однако Скворцов предложил активировать FEDOR заранее, чтобы можно было проконтролировать процесс во время съемок робота. ЦУП согласился с решением космонавта.

Судя по радиообмену с ЦУПом, все, кто на Земле, уехали на космодром Восточный.

Тем временем наш экипаж продолжает укладку снаряжения в мой "Союз МС-14", проводит диагностику аппаратуры.

До возвращения на Землю осталось совсем немного времени pic.twitter.com/EXE3y3KPOg — FEDOR (@FEDOR37516789) 5 сентября 2019 г.

Между тем на официальной странице FEDOR в микроблоге Twitter появилась запись, что робот закреплен в кресле "Союза МС-14" и ждет, пока космонавты уложат грузы и проверят все системы корабля.

Напомним, первый российский антропоморфный робот FEDOR был отправлен на Международную космическую станцию 22 августа. На МКС он провел ряд тестов по работе с инструментами.