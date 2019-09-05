За нарушение правил проведения митинга активиста посадили на 4 года

Тверской суд Москвы приговорил к 4 годам колонии общего режима активиста, члена участковой избирательной комиссии Константина Котова, признав в неоднократном нарушении правил проведения митинга.

Как передает ТАСС, такое решение принял судья, подчеркнув, что исправление активиста "возможно только в условиях изоляции от общества".

Государственное обвинение просило для Котова наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима. По словам представителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлии Ивановой, за последние 6 месяцев мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов.

10 августа Котов участвовал в очередном несогласованном митинге в центре столицы и был задержан полицией при попытке скрыться.

Иванова подчеркнула, что несмотря на то, активист на следствии свою вину не признал, против него были собраны "неопровержимые доказательства, подтверждающие его причастность к указанному преступлению".

Ранее сообщалось о том, что ряд участников несанционированных митингов были приговорены к различным срокам заключения. Так, по решению Мещанского суда Москвы Евгений Коваленко были приговорен к 3,5 годам колонии за то, что 27 июля 2019 года на несанкционированной акции он бросил мусорный бак в сторону полицейских. Иван Подкопаев и Кирилл Жуков приговорены за нападения на сотрудников правопорядка к трем годам колонии общего режима, Данила Беглец – к двум.