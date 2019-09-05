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5 сентября 201918:43

Между башнями "Москва-Сити" с троса сорвался канатоходец

РенТВ

Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве. Они натянуты на высоте 300 метров.

Очевидцы засняли видео, на котором запечатлен момент хождения канатоходца, сообщает РЕН-ТВ. В один момент экстремал срывается. К счастью, его спасает страховочный канат, потому мужчина просто зависает на нем.

Канатоходцы из России, Германии, Франции и Канады в День города попытаются установить мировой рекорд — они пройдут на высоте 350 метров. Показатели будут засчитаны официально. В настоящее время идет подготовка к мероприятию и экстремалы тренируются.

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