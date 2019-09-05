ЦСКА и "Краснодар" заявили на матчи Лиги Европы по 23 футболиста

Стали известны заявки российских футбольных клубов ЦСКА и "Краснодар" на матчи группового этапа Лиги Европы. Тренерские штабы обоих клубов заявили по 23 футболиста.

ЦСКА на групповом этапе турнира сыграет с "Лудогорцем", "Эспаньолом" и "Ференцварошем". На эти матчи армейцы заявили:

Голкиперы: Илья Помазун, Игорь Акинфеев, Владислав Тороп;

Защитники: Марио Фернандес, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Седрик Гогуа, Звонимир Шарлия, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев;

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Нападающий: Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Иван Обляков;

Нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.

"Краснодару" же в Лиге Европы будут противостоять "Базель","Хетафе" и "Трабзонспор". В заявку "быков" на эти игры вошли:

Вратари: Станислав Крицюк, Матвей Сафонов;

Защитники: Йон-Гудни Фьолусон, Александр Мартынович, Урош Спайич, Кристиан Рамирес, Дмитрий Скопинцев, Сергей Петров;

Полузащитники: Реми Кабелла, Юрий Газинский, Вандерсон, Кристоффер Ульссон, Юнес Намли, Кайо, Даниил Уткин, Тонни де Вильена, Руслан Камболов, Дмитрий Стоцкий, Мануэл Фернандеш;

Нападающие: Ари, Иван Игнатьев, Маркус Берг, Магомед-Шапи Сулейманов.