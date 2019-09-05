"Барыс" обыграл "Амур", дважды уступая по ходу встречи

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" на льду домашней арены в городе Нур-Султан одержал волевую победу над хабаровским "Амуром" – 3:2.

У победителей встречи голами отметились Антон Сагадеев (26-я минута), Алексей Маклюков (33) и Корбан Найт (50), а у гостей шайбы забросили Томаш Загорна (19) и Игорь Руденков (31).

"Барыс" одержал первую победу в сезоне и с двумя очками расположился на седьмой строчке Восточной конференции, а "Амур", потерпевший второе поражение кряду, в ней же расположился на 12-й строчке.