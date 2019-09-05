Пример импортозамещения: для лебедянских яблок открыли новое фруктохранилище

Лебедянские яблоки пойдут кроме российского и на европейский рынок. На это рассчитывает местное предприятие "Агроном Сад". В этом садовом хозяйстве с 90-летней историей 5 сентября запущена первая очередь фруктохранилища. Автоматика проследит, чтобы яблоки были, словно только что с дерева. Проект рассчитан на несколько лет. Общая вместимость холодильников достигнет 50 тысяч тонн. Более трети всех садов этого агропредприятия — интенсивные. То есть небольшие деревья растут плотными рядами, есть система капельного орошения. С каждого гектара собирают в разы больше яблок, чем в обычном саду. Инвестиционная программа предполагает более 6 миллиардов рублей в развитие яблочного садоводства, сообщает телеканал "Россия 24".

"С учетом того, что у нас вся земля используется, нам нужны именно такие интенсивные сады. Здесь и неплохая заработная плата. У нас в сельском хозяйстве вообще неплохая заработная плата. Поэтому мы должны поддерживать то, что дает нашему региону больший объем финансов, которые мы могли бы потратить на благо жителей", — поясняет временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

"Если вы хотите увидеть программу импортозамещения — это то, что вы видите сейчас. Наши планы — в ближайшие несколько лет войти в тройку крупнейших производителей столового яблока", — делится планами директор производственно-логистического центра компании "Агроном Сад" Алексей Волочай.