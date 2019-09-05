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Восточный экономический форум-2019 30 минут назад

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5 сентября 201920:45 Алексей Петров

Второй день ВЭФ: льготная ипотека, двойные выплаты и новые бюджетные места в ВУЗах

Второй день ВЭФ: льготная ипотека, двойные выплаты и новые бюджетные места в ВУЗах

Ипотека для молодых семей под два процента годовых, двойные выплаты приезжающим учителям и врачам, новые бюджетные места в ВУЗах на перспективных специальностях. Эти меры социально-экономического развития Дальнего Востока предложил сегодня Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. На Дальнем Востоке, занимающем более 40 процентов площади всей страны, сейчас живет всего пять с половиной процентов населения. Чтобы повысить привлекательность, Путин предложил открыть венчурный фонд для поддержки инновационных компаний — стартапов, а также создать в регионе современный медицинский кластер с филиалами иностранных клиник. 

Владивосток на время стал экономическим центром Азиатско-тихоокеанского региона. В зале — руководители крупнейших компаний. Одни уже активно инвестируют в Дальний Восток, другие еще изучают потенциальные возможности.

"Обращаюсь ко всем коллегам, которые планируют вкладывать в Дальний Восток. Пожалуйста, пользуйтесь этими возможностями, изучите их, пожалуйста, еще раз. Это не обещание — это практика, которая уже действует — она работает", — заявил Владимир Путин.

В регионе 20 территорий опережающего развития, где работают 369 различных компаний. Объем инвестиций — более 340 миллиардов рублей. Создано почти 20 тысяч рабочих мест. Рост промышленности за пять лет — втрое выше, чем по стране, но люди продолжают уезжать. Чтобы остановить отток населения, Путин предлагает новые меры поддержки:

"Мы вчера с коллегами, руководителями регионов обсуждали этот вопрос. Согласен — запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2 процента годовых. Мы совсем недавно ввели здесь льготную ставку по ипотеке ниже, чем средняя по стране — в 5 процентов. Коллеги убедили меня вчера в том, что этого недостаточно. Предлагаю запустить эту программу уже в этом году и сроком на 5 лет. Распространить ее на так называемый первичный рынок жилья, то есть на вновь возводимые объекты жилищного строительства, а также на индивидуальное жилищное строительство для тех граждан, которые взяли так называемый дальневосточный гектар".

Нужно переоснащать больницы, развивать санитарную авиацию. Кроме того, предстоит адаптировать программы "Земский доктор" и "Сельский учитель" к особенностям Дальнего Востока — жизнь здесь гораздо дороже и значит выплаты тоже должны быть выше. И вот предложение главы государства:

"Увеличить выплаты для врачей, фельдшеров, учителей, которые приезжают работать в небольшие населенные пункты на Дальнем Востоке. Предлагаю увеличить эти выплаты по сравнению с существующими сегодня по стране в целом для Дальнего Востока в два раза".

Кроме того, на Дальнем Востоке может появиться медицинский кластер с филиалами иностранных клиник. А чтобы удержать в регионе молодежь, Путин предлагает изменения в сфере высшего образования:

"Считаю, что следует расширить практику предоставления целевых и бюджетных мест в дальневосточных ВУЗах по отдельным дефицитным специальностям. Чтобы молодые люди учились как за государственный счет, так и за счет потенциальных работодателей и были бы уверены, что на будущем рабочем месте их ждут, а вопросы трудоустройства гарантировано будут решены".

Потенциальные работодатели — это как раз участники Восточного экономического форума.

"Я считаю, что Россия обладает большим потенциалом во многих сферах. Это особенно важно для корейских компаний, занятых в сфере судостроения", — рассказал старший исполнительный вице-президент Hyundai Heavy Industries Co Пак Сон Йон.

Иностранным инвесторам на Дальнем Востоке рады. И хотя в регионе много оборонных предприятий, на которых действует режим секретности, у многих компаний все же есть зарубежные партнеры.

"Sukhoi Superjet уже производится нами совместно с итальянскими и французскими партнерами. Мы работаем там открыто в этой части, нам нечего прятать. Хотя, нет, есть что", — с улыбкой отметил Владимир Путин.

Большой интерес к Дальнему Востоку у индийских инвесторов. Свои предложения и у премьера Моди:

"Для того, чтобы получить лучшие результаты от участия Индии в этом экономическом форуме, я хотел бы пригласить всех одиннадцать губернаторов Дальнего Востока приехать в Индию и посетить нашу страну".

Журналист, телеведущий Сергей Брилев задал вопрос Путину:

— Владимир Владимирович, губернаторам, одиннадцати дальневосточным, можно командировочные оформлять?.

— Пусть идут в бухгалтерию.

Но и российский бизнес настроен крайне активно. Ведущие банки на форуме подписывают соглашения, вкладывая деньги в перспективные проекты.

"Есть отрасли, конечно, где государство должно вкладывать в то же здравоохранение, образование. Но коммерческие проекты, в том числе инфраструктуры, такие как портовые хозяйства, аэропорты —  в этом всем может участвовать бизнес частный, даже без привлечения государственных инвестиций", — поделился президент — председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин.

"Цифры, которые были приведены по объему инвестиций, по темпам роста — это, конечно, очень впечатляющее изменение ситуации на Дальнем Востоке. Ну и те новые проекты, которые начинаются, они, безусловно, дадут отдачу", — рассказал президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф.

На Дальнем Востоке уже в ближайшее время реконструируют 40 аэропортов. Те авиакомпании, которые намерены развивать перевозки, не задирая цен, смогут рассчитывать на преференции при получении других, выгодных маршрутов. Все это позволит еще и привлечь туристов, ведь есть что посмотреть — десятки уникальных уголков. Но природа требует к себе особого отношения. Федеральным оператором по работе с промышленным отходами на Дальнем Востоке определен "Росатом".

"Есть, наверное, большой вызов социальный, общественный. Велика Россия, а мусор складывать некуда. Да и не надо его никуда складывать, его нужно перерабатывать, создавая новые рабочие места, но, самое главное, создавать чистую планету для будущих поколений", — поделился генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев.

Вопрос сохранения природных богатств на особом контроле у Сергея Иванова.

"С тиграми и леопардами все в порядке. На территории земли леопарда уже поселились 23 амурских тигра, что означает, что тигры — не дураки. Они моментально почувствовали, что здесь безопасно, хорошее питание и стали переселяться", — сообщил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Чтобы поддержать на Дальнем Востоке стартапы, Путин предлагает создать специальный венчурный фонд. Будущее технологий — одна из главных тем форума. РФПИ подписывает соглашение — вместе с правительством фонд намерен развивать сферу искусственного интеллекта. Речь на форуме шла и о разработке месторождений. В сейсморазведке активно внедряются отечественные технологии. 

"Впервые в российской практике для проведения 3D сейсморазведки будет использоваться домное оборудование, домные станции отечественного производства. На шельфе Сахалина у компании "Газпром нефть" есть два месторождения, недавно открытых: Нептун и Тритон. Вот в этом году эти станции будут участвовать в такой полномасштабной, уже промышленной работе по доразведке этих месторождений", — рассказал председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков.

Во Владивостоке битва идет не только за контракты. Предприниматели и сборные регионов сражаются в рамках турнира на кубок форума по игре го — это одна из самых древних и популярных логических игр в Азии.

"С моей точки зрения, каждый руководитель предприятия или компании должен играть в го. В нее играют одновременно на нескольких полях с огромных количеством различных факторов. У нас в жизни нет одного фактора, нет одного сражения в рынке или в бизнесе. Их всегда много, как и факторов. Поэтому, играйте в го и вы будете выигрывать в бизнесе", — поделился генеральный директор - председатель правления АО "Росгеология" Сергей Горьков. В следующем году во Владивостоке пройдет Чемпионат мира по игре го.

Крупнейшие корпорации стремятся прочно закрепиться на Дальнем Востоке. Теперь деловые переговоры и подписание соглашений продолжатся уже в пятницу, 6 сентября. Участники форума намерены детально обсудить развитие инфраструктуры.

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