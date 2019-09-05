Капитану яхты, сбившей насмерть серфера, грозит до четырех лет тюрьмы

Мещанский суд Москвы 5 сентября отправил под арест водителя катера, который насмерть сбил вейкбордиста на Москве-реке. Трагедия произошла в воскресенье 1 сентября, однако виновник с места ЧП скрылся. Чтобы найти и задержать его, потребовалось время. У следствия есть вопрос и к организаторам водных развлечений. Почему, вопреки правилам и здравому смыслу, спортсмена выпустили на воду после заката в акватории, где ходят скоростные суда?

В Живописной бухте, несмотря на недавнюю трагедию, продолжаются экстремальные заезды.

— Вы пришли поплавать, вейксерфинг или что?

— Покататься.

Видеокадры происшествия: спортивная яхта на огромной скорости несется по воде. То, что было дальше, в кадр не попало. Навстречу шел другой катер. За ним — человек на доске. Он упал, и в этот момент пути двух лодок пересеклись. 25-летний Тарон Бжоян оказался под винтом четырехтонной машины и погиб мгновенно.

"Катер, который пронеся на огромной скорости, был без опознавательных знаков. По моей оценке, он где-то километров под 70 уже выжимал", — подчеркивает управляющий яхт-клубом Дмитрий Невров.

Все произошло на глазах Дмитрия. Он говорит, что водитель яхты мгновенно скрылся. Его пытались догнать, не получилось. Было уже темно.

Другие кадры сняты до трагедии. Ситуация идентичная. Тот же человек на той же яхте едва не сбивает ребенка. По словам многочисленных очевидцев, за штурвалом был Андрей Шехов. Найти и задержать его смогли только через два дня.

- Почему вы с места происшествия уехали?

Шехову 46 лет. Он замдиректора строительной компании. Яхту за 15 миллионов парковал в районе Красногорска.

Именно с причала в Живописной бухте Андрей Шехов на скоростном катере отправился вниз по течению Москвы-реки в сторону другого яхт-клуба. Расстояние он успел пройти небольшое, всего два километра. После того, как наехал на человека, вернулся обратно и бросил здесь яхту.

При разрешенной в этой зоне скорости в 15 километров в час, он гнал в четыре раза быстрее. Габариты не включал. Грубо нарушил все требования безопасности.

"Наверное, он был в не совсем правильном состоянии. Большинство ситуаций на воде, к сожалению, происходят, так сказать, когда люди управляют водными транспортными средствами под воздействием алкоголя", — предполагает вейксерфер Илья Ревун.

Но есть вопросы и к организаторам заезда на вейкборде — все происходило уже после захода солнца.

"Их заверили: не беспокойтесь, мы работаем до последнего клиента. И, несмотря на такое темное время суток, вы будете находиться в безопасности, потому что в данной бухте другие транспортные средства не ходят", — добавляет друг погибшего Тарона Бжояна Егор Маркин.

"Катание воднолыжника и идентичных средств, как вейкборд или вейксерв допускается только в светлое время суток. То есть, от восхода до заката", — поясняет руководитель 3-го территориального отделения ГИМС ГУ МЧС по Москве Максим Глушков.

Сейчас в этой истории разбирается Следственный комитет. В деле пока один фигурант — капитан скоростной яхты.

"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления "Нарушение участником движения правил безопасности и эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности смерть человека", — пояснила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская.

Андрею Шехову грозит до четырех лет тюрьмы.