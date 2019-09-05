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5 сентября 201920:25

Капитан сборной Шотландии Робертсон: у России очень качественная команда

EPA

Капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон, выступающий также за английский "Ливерпуль", отдал должное российской команде, с которой шотландцы сыграют 6 сентября в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. По его мнению, Россия в последнее время достигла многого на международной арене.

"У России очень качественная команда. Она хорошо выступила на чемпионате мира, показала фантастический результат, в том числе с Испанией", – цитирует Робертсона РИА Новости.

Также он отметил вклад России в развитие футбола. "Страна сделала намного больше, чем мы за последние несколько лет в плане достижения результата на международных турнирах, развитии футбола", – отметил капитан шотландцев.

Напомним, что сборная России сыграет с командой Шотландии 6 сентября. Встреча пройдет в Глазго и начнется в 21:45 по московскому времени.

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