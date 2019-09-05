В Шереметьеве трап повредил дверь самолета: судно отстранили от полетов

В московском Шереметьеве трап повредил дверь одного из самолетов. Это произошло около 14:45 по московскому времени.

Речь идет о рейсе Пекин – Москва. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани, дверь воздушного судна В-777 телетрап повредил после завершения высадки пассажиров. Отмечается, что в настоящее время судно отстранено от полетов.

В пресс-службе рассказали, что Шереметьево продолжает работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в том же аэропорту днем 3 сентября на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета. Один из них направлялся в Пекин, на его борту были 229 человек. В результате происшествия никто не пострадал.