КХЛ. "Ак Барс" на выезде разгромил "Йокерит"

Встречей в Хельсинки между местным "Йокеритом" и казанским "Ак Барсом" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости на выезде одержали крупную победу со счетом 5:2.

В составе победителей шайбы забросили Станислав Галиев, Эмиль Галимов, Патрис Кормье, Кирилл Петров и Джастин Азеведо. У хозяев льда отличились Антти Пильстрем и Тему Эронен.

В следующем туре "Ак Барс" 7 сентября сыграет в гостях с ХК "Сочи", а "шуты" встретятся дома с рижским "Динамо".