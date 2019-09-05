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5 сентября 201921:27

КХЛ. "Ак Барс" на выезде разгромил "Йокерит"

Twitter / ХК Ак Барс

Встречей в Хельсинки между местным "Йокеритом" и казанским "Ак Барсом" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости на выезде одержали крупную победу со счетом 5:2.

В составе победителей шайбы забросили Станислав Галиев, Эмиль Галимов, Патрис Кормье, Кирилл Петров и Джастин Азеведо. У хозяев льда отличились Антти Пильстрем и Тему Эронен.

В следующем туре "Ак Барс" 7 сентября сыграет в гостях с ХК "Сочи", а "шуты" встретятся дома с рижским "Динамо".

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