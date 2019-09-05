Шлеменко уступил Ханикатту на турнире во Владивостоке

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко не справился с представителем США Крисом Ханикаттом. На турнире Roscongress Vladivostok Combat Night, который проходит в рамках Дальневосточного экономического форума, россиянин проиграл единогласным решением судей.

Большую часть пятираундового поединка соперники провели в партере, где предпочтительнее выглядел американский боец. Шлеменко удалось нанести несколько точных ударов, однако этого оказалось недостаточно.

На счету Ханикатта 11 побед в 14 боях. Большинство из них он одержал в промоушене Bellator.