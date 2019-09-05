Французская авиакомпания прекратила полеты из-за тяжелого финансового положения

Французская авиакомпания Aigle Azur, находящаяся под внешним управлением, аннулировала все рейсы с вечера 6 сентября.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало Agence France-Presse, ссылаясь на внутренний документ авиакомпании.

Сообщается, что финансовое состояние Aigle Azur не позволяет проводить полеты дальше, подчеркивается, что идет активный поиск покупателей авиаперевозчика.

4 сентября глава компании Франц Ивелин объявил о своем уходе с поста генерального директора из-за внутренних споров с акционерами. В тот же день Aigle Azur призналась, что со 2 сентября находится под внешним управлением.

В компании, которая выполняет регулярные и чартерные рейсы из парижского аэропорта Орли, трудится 1150 сотрудников, авиапарк составляет 11 самолетов. Aigle Azur совершала полеты в различные страны миры, в том числе и в Россию (московский аэропорт Домодедово).